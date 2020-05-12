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儲局官員料通脹續低迷 無須實施負利率



芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，美國未來數年通脹料保持現水平，利率較長時期保持接近零，但不預期踏入負利率時代。此外，聯儲局副主席夸爾斯說，未確定疫情何時結束，銀行業或需局方更多援助。聖路易斯聯儲總裁布拉德相信，第四季經濟可回復強勁表現。財長努欽稱，隨着夏天來臨，就業數據將愈來愈好。

世衞警告 多國重啟經濟後疫情回升



美國紐約州本周起放寬部分地區居家令；此外，Tesla行政總裁馬斯克揚言願冒違反政府令，讓旗下加州工廠周一復工。世衞總幹事譚德塞則警告稱，中國、德國和南韓在重啟經濟後，新冠病毒感染病例都回升。

意大利新增802人確診 創兩個月低



據Worldometers統計，全球新增逾7.21萬人確診，累積增至425萬；新增3217人死亡，累積28.69萬人不治。其中，美國新增1.7萬人確診，累積增至138.46萬；合共有8.17萬人死亡。意大利新增死亡人數跌至179人，新增確診數字減至744人。西班牙新增123人死亡，創下七周最低；當地開始首階段放寬防疫措施。

環時:中國或考慮令中美貿易協議作廢



《環球時報》報道，貿易顧問建議中國官員提出令中美貿易協議作廢，商談一份新協議，讓中國獲得更多好處。

納指六連升 道指反覆低收逾百點



南韓、新加坡和日本新確診個案增加，加上美國政府急於重啟經濟，投資者擔心第二波疫情。美股三大指數低開，道指初段曾跌261點，其後輾轉向上，尾段反覆倒升34點，但收市仍回落109點或0.45%。標指漲不足1點。納指先跌後揚0.78%，連漲第六個交易日。輝達(Nvidia)破頂，為疫情爆發以來首次創收市新高，上揚3.24%。蘋果、亞馬遜和微軟都攀升逾1%。輝瑞(Pfizer)彈高2.36%，默克(Merck)都漲1.98%。

外圍焦點簡訊

￭ 蘋果據報將五分一產能從中國移至印度。

￭ 美國頁岩油公司Chesapeake考慮申請破產保護。

￭ 萬豪(Marriott)酒店首季盈利按年跌92%，每股盈利遜預期；收入跌7%勝預期。

￭ 美滙指數尾段升0.47%，重上100關；兌日圓漲0.96%。英鎊兌美元回軟0.54%。

￭ 紐約期金低收0.9%，報每盎斯1698美元。

￭ 沙地阿拉伯下月單方面額外每日減產100萬桶，或反映市場需求疲弱。紐約期油先漲3.4%，收市倒插2.4%；布蘭特期油跌4.3%。

￭ 德國和法國股市分別低收0.73%和1.31%，英國升0.06%。

￭ 俄羅斯總統普京宣布結束全國經濟關停。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24320點，較昨日恒指收市低水282點。

￭ ADR港股比例指數報24405點，較港低197點。

￭ 合生創展(00754)以72.2億人民幣收購北京住宅地。

￭ 冠華國際(00539)1供2股集資2.18億元。

￭ 香港建設(00190)去年11月5日至周一期間，在公開市場購入新地(00016)股份，涉1.85億元。