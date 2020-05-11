國際財經

沙地阿拉伯為首的三個中東國家進一步削減6月石油產量的消息，未能對油價產生支持作用，國際油價周一低收。

紐約6月期油最低見23.67美元，收市跌60美仙或2.4%，每桶報24.14美元。倫敦布蘭特7月期油收市跌1.34美元或4.3%，每桶報29.63美元。

較早時，沙地通訊社引述能源部官員稱，能源部已指令沙地阿美6月起額外減產，較石油出口國組織指示的配額量，每日還少100萬桶，意味沙地6月平均日產量將較4月減少480萬桶，至只有749.2萬桶。

中東三國額外減產

另外，科威特國營通訊社報道，當地石油大臣支持沙地的減產行動，也同意本國額外減產8萬桶。阿聯酋通訊社則報道，當地額外減產10萬桶。

Velandera Energy財務總監Manish Raj表示，雖然沙地決定額外減產，但未能對油價帶來明顯支持作用，因為減產可能意味市場需求不足。

Rystad Energy高級分析員Paola Rodriguez Masiu認為，三個中東國家減產的消息不令外界感到意外，因為油市需求處於疲弱狀態；相關減幅也不足以扭轉供求失衡，以及儲油設施接近飽和現象。

德國、南韓與中國等放寬防疫措施的國家，新增確診人數回升，都到市場憂慮疫情可能出現第二波爆發，同樣不利油價表現。