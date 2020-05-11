國際財經

美國政府積極部署重啟經濟活動，但華爾街投資者憂慮或導致新冠肺炎疫情反彈，再次損害經濟，拖累美股道指周一早段跌逾200點；但科技造好帶動下，道指低位一度有承接，踏入尾段曾輕微倒升，最終仍回落逾100點收市；納指則連續六個交易日造好，為去年12月以來最長連升日數，今年以來累計升幅約3%，距離2月創下的歷史高位低約6%。輝達(Nvidia)股價破頂，為新冠肺炎疫情爆發以來，首次再創收市新高。

道指收市報24221點，跌109點或0.45%；早段最多挫261點，低見24070點；踏入尾段曾高見24366點，倒升34。標普500指數收市報2930點，升不足1點或0.01%；納指收市報9192點，升71點或0.78%。

Nvidia爆疫後創新高

Nvidia股價上揚3.24%，報322.62美元，創收市新高；盤中破頂觸及324.50美元。蘋果抽高1.57%，微軟都攀升1.12%。另外，藥業股輝瑞(Pfizer)彈高2.36%，為表現最強的道指成分股；默克(Merck)都漲1.98%。

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)警告，美國各州過早重新開放企業是一場大賭博，將冒出新一波疫情的風險，並使經濟進一步陷入尾旋式下跌，特別是在未有有效疫苗面世的情況下。

贊迪指出，倘若再來一波疫情，就會出現經濟蕭條，美國可能不會再次關閉，但這肯定會使國民恐慌，並給經濟帶來壓力。

為了讓經濟重回正軌，贊迪認為，有必要在疫苗方面取得堅實的進展，這是經濟全面復甦的必要條件。在未來一年左右的時間裏，疫苗開發的延遲或失敗也會導致與上世紀三十年代相似的經濟衰退。

美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。多國也放寬封城措施，英國放寬部分封城措施，但強調暫時看不到全面撤除封城措施的可能，保持社交距離措施仍有效，促請國民審慎應對新冠病毒感染的危險。

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