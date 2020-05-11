歐洲股市周一下跌，泛歐指數Stoxx 600回落0.40%，收市報339點；基本金屬板塊回落2.5%。歐洲多國持續重啟經濟活動，外界憂慮或觸發新冠肺炎疫情反彈，投資者入市態度審慎。
英國富時100指數收報5939點，上升0.06%或3點；德國DAX指數收報10824點，跌0.73%或79點；法國CAC 40指數收報4490點，下滑1.31%或59點；意大利富時MIB指數收報17381點，回吐0.33%或57點；西班牙IBEX 35指數收報6672點，下挫1.63%或110點。
今日 01:54 國際財經
歐洲股市周一下跌，泛歐指數Stoxx 600回落0.40%，收市報339點；基本金屬板塊回落2.5%。歐洲多國持續重啟經濟活動，外界憂慮或觸發新冠肺炎疫情反彈，投資者入市態度審慎。
英國富時100指數收報5939點，上升0.06%或3點；德國DAX指數收報10824點，跌0.73%或79點；法國CAC 40指數收報4490點，下滑1.31%或59點；意大利富時MIB指數收報17381點，回吐0.33%或57點；西班牙IBEX 35指數收報6672點，下挫1.63%或110點。
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