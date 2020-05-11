國際財經

美國政府積極部署重啟經濟活動，但華爾街投資者憂慮或導致新冠肺炎疫情反彈，再次損害經濟，拖累美股周一早段下跌逾200點。中段在大型科技股造好帶動下，道指縮窄跌幅至不足50點，納指和標指更先後轉跌為升；輝達(Nvidia)股價盤中破頂，如果保持現時升勢並創下收市新高，將是新冠肺炎疫情爆發以來首次。

截至本港時間凌晨約零時44分，道指報24276點，跌55點或0.23%；早段最多挫261點，低見24070點。標普500指數現時報2933點，升3點或0.13%；納指報9183點，升62點或0.68%。Nvidia上揚3.04%，報321.94美元，盤中暫時高位曾見323.59美元，已突破盤中歷史高位；英特爾和蘋果都抽高逾1%。另外，兩大藥業股輝瑞(Pfizer)和默克(Merck)都漲超過1.5%，為暫時表現最強的兩隻道指成分股。

輝瑞默克支持道指縮窄跌幅

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)警告，美國各州過早重新開放企業是一場大賭博，將冒出新一波疫情的風險，並使經濟進一步陷入尾旋式下跌，特別是在未有有效疫苗面世的情況下。

贊迪指出，倘若再來一波疫情，就會出現經濟蕭條，美國可能不會再次關閉，但這肯定會使國民恐慌，並給經濟帶來壓力。

為了讓經濟重回正軌，贊迪認為，有必要在疫苗方面取得堅實的進展，這是經濟全面復甦的必要條件。在未來一年左右的時間裏，疫苗開發的延遲或失敗也會導致與上世紀三十年代相似的經濟衰退。

美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。多國也放寬封城措施，英國放寬部分封城措施，但強調暫時看不到全面撤除封城措施的可能，保持社交距離措施仍有效，促請國民審慎應對新冠病毒感染的危險。