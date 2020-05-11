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美國密歇根州汽車廠重啟生產線

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美國汽車產業基地密歇根州，周一容許車廠重啟生產線。數以十萬計工人由於新冠肺炎疫情而停工六周後，得以重回廠房開工。

美國汽車產業僱用超過83萬名工人，佔全國經濟產出6%。截至目前，密歇根州累積超過4500人死於新冠病毒感染，在全美50個州之中，為死亡數字第5高的州份。

另一個汽車供應鏈重要州份墨西哥州，本周稍後預料也將公布產業計劃。

美國幾乎所有州份已經陸續放寬防疫措施，商業活動及民眾日常生活逐漸恢復。但衞生部門警告稱，過早重開經濟或引致疫情反彈，甚至引發第二波病毒擴散。

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