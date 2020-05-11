國際財經

市場憂慮出現第二波疫情，再次損害經濟，拖累美股下跌逾200點。

截至本港時間晚上約10時59分，道指報24108點，跌222點或0.92%；標普500指數報2912點，跌17點或0.59%；納指報9125點，升3點或0.04%。

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)警告，美國各州過早重新開放企業是一場大賭博，將冒出新一波疫情的風險，並使經濟進一步陷入尾旋式下跌，特別是在沒有疫苗的情況下。

贊迪指出，倘若再來一波疫情，就會出現經濟蕭條，美國可能不會再次關閉，但這肯定會使國民恐慌，並給經濟帶來壓力。

為了讓經濟重回正軌，贊迪認為，有必要在疫苗方面取得堅實的進展，這是經濟全面復甦的必要條件。在未來一年左右的時間裏，疫苗開發的延遲或失敗也會導致與上世紀三十年代相似的經濟衰退。

多國放寬封城措施。美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現；英國放寬部分封城措施，但強調暫時看不到全面撤除封城措施的可能，保持社交距離措施仍有效，促請國民審慎應對新冠肺炎感染危險。

歐股方面，英國富時100指數報5920點，跌15點或0.26%；德國DAX指數報10802點，下滑101點或0.93%；法國CAC 40指數報4480點，跌68點或1.51%；意大利富時MIB指數報17366點，跌72點或0.42%。