國際財經

英國放寬部分封城措施，惟市場仍關注歐美經濟表現，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時18分，英國富時100指數報5915點，跌20點或0.34%；德國DAX指數報10866點，下滑38點或0.35%；法國CAC 40指數報4506點，跌43點或0.96%；意大利富時MIB指數報17462點，升23點或0.08%。

道指期貨暫報24189點，跌97點。

英國首相約翰遜公布放寬部分封城措施，但強調暫時看不到全面撤除封城措施的可能，保持社交距離措施仍有效，促請國民審慎應對新冠肺炎感染危險。

美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。美國財長努欽警告，失業率可能進一步惡化，可能升至大蕭條期的25%高位，然後才可望好轉。他又認為，美國次季經濟是受到重創，但如果各州不重啟經濟活動，部分經濟損失將永久失去。

中美貿易關係方面，兩國高級經貿官員上周通電話，談論貿易和公共衞生合作。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，中國稱願落實貿易協議。不過，美國總統特朗普其後承認，現時對中國態度強硬，與中國的關係艱難，對中美首階段貿易協議的未來感到懷疑，形容自己心情糾結，還沒有決定。

數據方面，意大利經季節調整後的3月工業生產，按月急跌28.4%，按年跌29.3％，均差過市場預期，是1990年有紀錄以來最大跌幅。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報24.21美元，跌0.53美元或2.14%；倫敦布蘭特期油報30.25美元，跌0.72美元或2.32%。