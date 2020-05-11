國際財經

英國放寬部分封城措施，市場憧憬疫情最壞時刻已過去，有利經濟逐步報甦，樂觀情緒蔓延，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報5986點，漲50點或0.86%；德國DAX指數報10974點，升70點或0.64%；法國CAC 40指數報4561點，上揚11點或0.26%；意大利富時MIB指數報17660點，升220點或1.27%。

道指期貨暫報24402點，漲116點。

美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。美國財長努欽警告，失業率可能進一步惡化，可能升至大蕭條期的25%高位，然後才可望好轉。他又認為，美國次季經濟是受到重創，但如果各州不重啟經濟活動，部分經濟損失將永久失去。

中美貿易關係方面，兩國高級經貿官員上周通電話，談論貿易和公共衞生合作。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，中國稱願落實貿易協議。市場憧憬兩國的緊張關係得以緩和。不過，美國總統特朗普其後承認，現時對中國態度強硬，與中國的關係艱難，對中美首階段貿易協議的未來感到懷疑，形容自己心情糾結，還沒有決定。

歐洲方面，英國首相約翰遜公布放寬部分封城措施，但強調暫時看不到全面撤除封城措施的可能，保持社交距離措施仍有效，促請國民審慎應對新冠肺炎感染危險。

原油需求疲弱，能源企業面對的挑戰很嚴峻，北美的儲油設備接近飽和，令油價受壓。紐約原油期貨現時每桶報24.29美元，跌0.45美元或1.82%；倫敦布蘭特期油報30.46美元，跌0.51美元或1.65%。