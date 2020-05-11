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今日 09:27 國際財經

日本擬制定第二份追加預算應對肺疫

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日本據報將制定本財年第二份追加預算，為對抗疫情影響的新舉措提供資金。

《日本經濟新聞》報道，該計劃旨在緩解疫情對日本經濟的打擊。新舉措將包括，幫助難以支付租金的企業、失去兼職工作的學生，以及為營收驟降的企業提供補貼。

報道指出，政府計劃在議會本會期、即下月17日或之前通過追加預算。

目前，由於全球需求萎縮，國內緊急狀態延長至5月底，日本經濟處在深度衰退的邊緣。該國上月編製了一項破紀錄規模的1.1萬億美元經濟刺激方案，主要為向家庭派發現金、並為受到疫情重創的小型企業提供貸款。

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