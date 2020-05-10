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今日 05:41 國際財經

儲局官員料失業率續升 刺激經濟措施需推行一兩年

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，美國失業情況將持續惡化，國會應考慮推出更多刺激經濟措施。

他接受美國廣播公司訪問時指，美國上周五公布的4月失業率14.7%不是反映最壞情況，而更壞數據將會浮現，現時真正的失業率可能已升至23或24%，所以有更多人需要政府救助。

作為聯邦公開市場委員會今年投票委員，卡什卡里重申，聯儲局將竭力使用貨幣工具，保持金融體系保持正常運作，也會致力刺激經濟復蘇，但國會也應該通過更多刺激經濟的財政措施，而刺激措施可能要歷時一至兩年。

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