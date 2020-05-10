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今日 04:18 國際財經

歐盟或興訟 反擊德國法院歐央行購債裁決

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歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周日表示，歐盟不排除就德國憲法法院裁定歐洲央行購債授權越權的事宜，啟動法律行動。

德國法院上周作出有關裁決，限令德國央行不可按照歐央行授權作出購債行動。歐盟即時表示，只有歐洲憲法法院有權作出有關裁決，德國法院無權作出裁決。

馮德萊恩周日發表聲明，指事件涉及兩大焦點，包括歐羅體系與歐洲司法體系，因此該機構正研究有關裁決，然後再決定下一步行動，包括違權訴訟的可能性。違權訴訟是涉及歐盟向歐盟司法法院指控有成員國違反歐盟法律。

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