國際財經

美國股市上周高收。市場人士表示，本周焦點將是美國多州重啟經濟活動後的情況、經濟數據，以及聯儲局主席鮑威爾的公開言論。

回顧上周，美股三大指數都錄得3周以來的首次單周上漲，道指本周累計上揚2%，標指進賬3.1%，納指躍升6%。

展望本周，Bleakley Advisory投資總監Peter Boockvar認為，焦點將是開始重啟經濟活動的美國州份，因為美國股市近期升勢是受到市場憧憬重啟經濟的消息所推動，因此重開州份的消息成為關鍵。

另外，鮑威爾於周三美國東岸時上午九時出席活動發表演說，也是市場關注的重要事項，因為投資者希望從他的講話，揣測聯儲局會否推出其他新刺激經濟計劃。富國銀行利率工具總監Michael Schumacher表示，鮑威爾可能談及負利率，因此備受市場關注。

美股近期升勢的部分支持力量來自科技股，因為有關企業不大受到封城措施困擾。不過，Boockvar相信，下一波升浪可能要倚賴中小企，因為他們很可能是首階段重啟經濟活動的最大受惠者。

另外，他表示，投資者也關注周五公布4月零售銷貨值數據。市場預期，有關數據將下跌11%。

Leutho投資總監James Paulsen相信，數據反映疫情開始放緩，預期股市將持續保持升勢。