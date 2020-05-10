國際財經

美國股市在失業率急升的數據公布後依然上揚。不過，股票專家相信，本周陸續公布的經濟數據，可能讓投資者更明白到新型冠狀病毒大流行對美國經濟衝擊的程度，以及股市的反彈是否合理。

上周五，美國公布4月非農業職位減少2050萬份及失業率升至14.5%後，華爾街股市依然以上升結束一周市況。標準普爾500指數自3月中以來的反彈幅度仍然超過30%。

展望本周，Action Economics首席經濟師Michael Englund表示，周五將再有兩個重要經濟數據公布，分別是4月零售銷貨值與工業產值，可能影響市場對美國股市未來走勢的看法。

市場估計，4月零售銷貨值將下滑10%，超過3月創下的8.4%紀錄。至於工業產值，經濟師預期將下挫11.6%，遠高於3月的5.4%跌幅。Englund認為，數據將讓投資者更明白美國大部分州份當時實施封城措施的經濟衝擊。

MFS Investment Management全球投資總監Rob Almeida相信，即使很多美國州份開始撤銷部分封城措施，以重啟經濟活動，令到股市有顯著反彈，但經濟活動不大可能在第二或三季回復正常，而數據將讓投資者明白此點，令到股市升勢放緩。

Beam Capital Management董事總經理Mohannad Aama相信，即使數據反映經濟疲弱，令到股市升勢放緩，但只要繼續有美國州份放寬防疫措施，上升動力仍會是主流。

不過，德銀認為，如果新冠肺炎疫情再度熾熱，重啟的經濟再度關閉，情況便截然不同，股市可能掉頭回落。