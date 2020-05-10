國際財經

美國股市上周高收，投資專家相信，本周五大市場焦點，首要的是進一步揭示新冠肺炎疫情對經濟衝擊的美國經濟數據，其次是中美兩國貿易爭拗。

首先，美國周五將公布4月零售貨值與工業產值。經濟師預期，零售貨值將下跌11.6%，超越前一月的紀錄高位8.4%跌幅；工業產值將急挫11.5%，同樣超過3月的5.4%跌幅。

此外，美國周四也會公布每周首次申領失業救濟人數與5月消費者情緒指數。前者繼續反映持續八周的封城措施對就業市道打擊。同時，聯儲局主席鮑威爾將出席會議及發表演說，談論他對經濟前景的看法，同樣是市場關注焦點。

第二個焦點是特朗普對中國實施關稅的威脅性言論。特朗普上周五表示，如果中國未履行協承諾，考慮撕毀中美兩國首階段貿易協定。特朗普過去數度發言，表示要懲罰中國隱瞞疫情。一旦中美兩國在疫情期間再爆出貿易爭端，勢必對經濟進一步打擊。

第三個焦點是英國與德國於本周公布的首季國內生產總值(GDP)數據。市場預期，英國經濟首季萎縮2.5%，德國首季GDP則預期萎縮2.1%。不過，疫情對歐洲真正的打擊是在第二季，因此首季GDP只是一個預告。

第四個焦點是美國股市與經濟的走勢嚴重分歧。美國經濟數據惡劣，例如上周五公布的4月非農業職位跌幅為2050萬個，但美國股市不跌反升，主要是因為市場原先預期更壞。不過，儘管如此，美國股票價值是否升至不合理的高位，依然是市場關注焦點，一旦美國多州重啟經濟後，實際經濟表現未如理想，將成為投資者借勢沽售的理由。

第五個焦點是比特幣分拆的事宜。比特幣將於周二一拆為二，是該款電子貨幣11年歷史內第二度一拆為二。前兩次的分拆，讓比特幣市值飊升。不過，分析員相信，今次在新冠肺炎疫情期間進行的分拆，可能難以讓歷史重演。