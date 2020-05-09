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今日 08:16 國際財經

儲局官員建議華府新抗疫援助具針對性

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，華府應該向最需要援助的對象提供幫助，以致有關資金可以支持該等對象支撐一至兩年，直至經濟完全復甦為止。

他接受美國媒體訪問時稱，政府是有足夠資源支持經濟渡過今次難關，但如果可以針對最需要的對象提供援助，才可以有最長時間的支持。

美國國會通過了三份刺激經濟計劃，總金額達3萬億美元，部分是針對某些行業，但大部分是給予民眾與家庭。

卡什卡里又認為，政府應全力支持疫苗的研發、治療的發展，以及廣泛的測試。

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