國際財經

中美恢復高層貿易對話，加上美國上月非農業職位減幅少過預期，失業率亦較預期低，均對美股有支持，道指尾段加速向上，收市升幅擴大至超過450點。三大指數本周累計都錄得升幅，其中納指攀升6%。

道指收市報24331點，升455點或1.91%；標普500指數收市報2929點，升48點或1.69%；納指收市報9121點，升141點或1.58%。波音及Caterpillar帶領大市升勢，分別抽高4.48%和3.69%。陶氏抽高4.51%，為表現最強的道指成分股；埃克森美孚升4.39%。

本周累計，道指上揚2%，標指進賬3.1%，納指躍升6%。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國稱願意全力達成經濟協議的要求並加以落實。

中美經貿高層通電話

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早與美貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衞生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

美國貿易代表辦公室(USTR)表示，美中「完全期待」及時履行協議規定的義務，將通過電話會議繼續定期舉行會議。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)早前表示，不排除與中國進行新一輪的貿易談判。他接受美國CNBC訪問，被問及兩國會否繼續進行貿易談判時稱，如果中國想與世界接軌，希望進行公平及對等貿易，貿易談判是對方應該選擇的方式。

蓬佩奧稱，中國如果選擇繼續奉行過往25年的貿易方式，相信美國總統特朗普不會容許中國這樣做。

數據方面，美國4月非農業職位減少2050萬個，市場預期減少2200萬個；失業率為14.7%，預期為16%。兩者均創第二次世界大戰後新高。

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