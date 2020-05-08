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今日 01:18 國際財經

加拿大上月失近200萬職位 失業率飊至13%

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加拿大統計局公布，4月全國損失近200萬個職位，是有紀錄以來最大跌幅，主要是受到新冠肺炎疫情衝擊，經濟師原先預期減幅為400萬個；上月失業率飊升至13%。

總理杜魯多表示，數據未令人感到意外，眾多民眾因疫情而受傷害。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)經濟師Avery Shenfeld認為，失業人數雖然少於預期，但無疑屬於災難程度，為歷來最嚴重的衰退，甚至可稱為蕭條，儘管部分減少的職位可能只屬暫時性質。

報告顯示，當中失去的140萬份職位為全職，大部分屬於服務業，佔130萬份。

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