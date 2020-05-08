國際財經 即巿股評

自上周開始，美國和歐洲的多個國家均提出將重啟經濟活動的措施，投資者風險承受意欲因而回升，拖累金價回落。倫敦金於上周五（5月1日）曾跌至1670.12美元，創4月21日以來的逾一周新低。

不過，全球經濟衰退危機所帶來的衝擊繼續支撐倫敦金走勢，加上周三（5月6日）公布的美國4月ADP私人機構就業人數大減2023.6萬人，雖然稍勝於預期減少2100萬人，但此數字仍然屬災難性，顯示美國失業率將進一步惡化，倫敦金於周四（5月7日）大漲近40美元至1721.86美元，創4月27日以來的逾一周新高。

值得留意的是，今日（5月8日）20:30將公布美國4月非農就業人口數據，現時市埸預測該數字將大幅減少2200萬人，而4月失業率的預測亦飆升至自1939年以來的逾80年新高16%，如果實際數字比預期更差的話，或有助金價再度挑戰4月23日高位1738.54美元，甚至是逾7年新高1745美元水平。

技術分析方面，倫敦金自4月初開始波幅逐漸收窄，並於日線圖形成收窄三角形。目前金價正處於三角形的頂部阻力1720美元附近水平，若短期內倫敦金未能突破此阻力的話，後市或會出現技術性回調並再度下探1700美元，甚至是三角形底部1682美元水平。

交易策略方面，我們根據4月29日策略於1694美元建立的倫敦金買盤（上望1718美元，跌穿1690美元止損）已於1690美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金下跌至1682-1684美元區域買入，上望1708美元，跌穿1680美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供