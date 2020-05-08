國際財經

中美貿易關係有望順利推進，惟市場觀望美國非農業職位數據，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時26分，德國DAX指數報10854點，漲94點或0.88%；法國CAC 40指數報4540點，升39點或0.87%；意大利富時MIB指數報17331點，漲85點或0.5%。

英國今日假期，金融市場休市。道指期貨暫報24109點，升266點。

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衞生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

美國貿易代表辦公室(USTR)指出，美中「完全期待」及時履行協議規定的義務，將通過電話會議繼續定期舉行會議。

另外，美國將於稍後公布4月就業報告，市場預期非農業職位減少2000萬個。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，將發布的月度就業報告可能低估新型冠狀病毒大流行期間的失業人數，因為許多人並沒有積極尋找新工作。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報24.19美元，漲0.61美元或2.59%；倫敦布蘭特期油報29.93美元，升0.45美元或1.53%。