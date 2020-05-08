國際財經

歐洲股市早段上揚，因中美貿易關係有望順利推進，惟聯儲局官員預料美國經濟難迅速反彈，加上市場觀望非農業職位數據，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報5935點，升82點或1.4%；德國DAX指數報10892點，漲133點或1.24%；法國CAC 40指數報4541點，升40點或0.89%；意大利富時MIB指數報17379點，漲134點或0.78%。

道指期貨暫報24093點，升250點。

中美緊張關係有望緩和。中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早與美貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衞生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

美國貿易代表辦公室(USTR)表示，美中「完全期待」及時履行協議規定的義務，將通過電話會議繼續定期舉行會議。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)此前接受美國CNBC訪問時亦表示，不排除與中國進行新一輪的貿易談判，稱如果中國想與世界接軌，希望進行公平及對等貿易，貿易談判是對方應該選擇的方式。

另外，美國將於周五公布上月就業報告，市場預期非農業職位減少2000萬個。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，將發布的月度就業報告可能低估新型冠狀病毒大流行期間的失業人數，因為許多人並沒有積極尋找新工作。

油價靠穩，因更多國家開始放鬆抗疫封鎖措施，市場期望燃料需求將上升。紐約原油期貨現時每桶報24.74美元，漲1.19美元或5.05%；倫敦布蘭特期油報30.34美元，升0.88美元或2.99%。