國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)表示，全球經濟展望較其4月時的預測更惡劣，並預料金融市場將面臨動盪。

IMF早前預測，今年全球經濟將收縮3%，是1930年大蕭條以來最嚴峻。外電報道，該組織現警告，全球經濟展望較三星期前預測更差，疫情引發的健康危機未解決，情況或進一步惡化，影響亦較之前估計的更深遠和持久，憂慮金融市場會再迎來動盪。

IMF首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)表示，發展中國家的資金需要或遠超之前預測的2.5萬億美元，該組織需要全部運用其現有的1萬億美元貸款資源。