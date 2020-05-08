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卡什卡里:周五就業報告或低估失業人數



美國勞工部周五發表非農就業報告，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，許多人並無積極尋找新工作，實際失業率可能高達23%，但報告的失業率或只有17%，低估新冠病毒大流行期間的失業人數。

儲局官員:過早重啟經濟或有災難後果



美國費城聯儲總裁哈克稱，聯儲局考慮設立新機制，讓大學、書院與非牟利醫療機構取得貸款；他認為，過早重啟經濟或有災難後果。三藩市聯儲總裁戴利說，不預期經濟有V型反彈，而是呈漸進式復甦。

特朗普稱可能再延長報稅期限 冀刺激經濟



美國總統特朗普稱，或再延長國民報稅期限，幫助民眾度過疫情經濟危機。消息指或延期至9月15日，或者是12月15日。

Uber上季勁蝕225億 擬削78億營運成本



Uber首季虧損29億美元(折合約225億港元)，金額為3季以來最大；去年同期蝕10.1億美元。期內每股虧損1.7美元，市場預期蝕84美仙；收入升14%至35.4億美元，預期35.5億美元。

道指收市漲逾200點 納指抽高超過1.4%



美國申領失業救濟人數連續5周放緩，道指早段曾升429點，尾段因油價由升轉跌，道指回順收市只漲211點或0.89%，標指和納指分別升1.15%及1.41%。納指已收復今年以來失地，累計轉升0.08%。科技股板塊抽高1.52%，蘋果彈1%，Alphabet攀高1.77%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部：上周首領失業救濟316.9萬人，按周減67.7萬，預期300萬；4周均值417.35萬，按周減86.15萬。

￭ 特朗普一名貼身工作人員確診新冠肺炎，但他及副總統彭斯對病毒測試呈陰性。

￭ 中美貿易官員據報下周開會，討論首階段貿協履行情況。美國國務卿蓬佩奧：對展開新一輪貿談持開放態度。

￭ 聯儲局：美國3月消費信貸下滑120億美元，年率化計跌3.4%。

￭ 美國高級百貨商Neiman Marcus申請破產保護。

￭ Facebook容許大部分僱員留家中工作，直至今年底。

￭ 美滙尾段反覆倒跌0.23%，退守99.86。美元兌日圓升0.15%；歐羅兌美元漲0.37%。

￭ 紐約期金急升2.2%，每盎斯收報1725.8美元。

￭ 紐約期油曾飆逾11%，收市倒跌1.8%；布蘭特期油倒跌0.9%。

￭ 行長拉加德：歐央行須採取措施應對疫情衝擊。

￭ 英、法、德國股市高收，升幅介乎1.4%至1.54%。

￭ 任天堂全年純利按年增33.31%，受惠Switch熱銷。

￭ 中國足協主席陳戌源：中超停擺期間球員減薪30%至50%。

￭ 中汽協：4月汽車銷量預計按年增0.9%，按月增39.8%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23824點，較恒指收市低水157點。

￭ ADR港股比例指數報23925點，較港低55點。

￭ 融創(01918)周三及周四於公開市場共售2.67億股金科地產(000656.SZ)股份，佔已發行股本5%，套現約21.36億人民幣。

￭ 太保(02601)獲銀保監批准發全球存託憑證(GDR)，並在倫敦上市。

￭ 協合新能源(00182)以1.32億人民幣，悉售靈寶協合股權。

￭ 新城悅(01755)以1.05億人民幣，收購成都誠悅時代物業服務61.5%股權。