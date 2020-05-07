國際財經

美國新出爐的上周首次申領失業救濟人數連續5周放緩，帶動美股三大指數周四造好，道指早段曾升429點，全日高見24094點；納指更完全收復今年初以來的失地。歐股亦普遍向上。美滙先升後跌，金價則急彈。

道指周四高開172點，升幅隨即擴大，一度重上24000關，收市回順升211點或0.89%，報23875點；標指和納指分別升1.15%及1.41%，收報2881點和8979點。納指已收復今年以來的失地，累計轉升0.08%，是三大指數中最先扭跌為升，意味納指已完全挽回新冠肺炎疫情帶來的損失，盤中並一度重奪9000點關。科技重磅股Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix和Google母公司Alphabet自4月初以來愈升愈有，五大股份踏入本季迄今至少累漲15%，微軟今年也進賬16%。

納指挽回疫情損失

能源股受惠油價續漲，雪佛龍抽升2.88%。酒店和賭股希爾頓酒店和美高梅國際分別漲1.57%和7.33%，郵輪股亦錄得逾4%升幅；科技股展現強勢，板塊抽高1.52%；蘋果股價彈高1.03%，Alphabet攀升1.77%。

道指成分股之中，表現最強的股份為波音，攀升5.57%；迪士尼都反彈4.65%。金融股也有不俗表現，美國運通和高盛都抽升超過3%。

高級百貨Neiman Marcus周四正式申請破產保護，成為繼J. Crew之後第二家申請破產的大型零售商，旗下1.4萬僱員已放無薪假，關閉43間門店。

上周多316.9萬人失業

美國勞工部公布，截至5月2日一周的首次申領失業救濟人數為316.9萬，高於預測中位數300萬人，但低於前周的384.6萬人，而前周數字已向上修訂多7000人。美國受肺疫打擊以來，之前7周的新增失業人數累計達3350萬人，佔工作年齡人口約22.1%。截至4月25日的前周持續申領失業救濟人數攀升至新高的2264.7萬人，以申領失業金推算的失業率升至15.5%。

上周未經調整首次申領失業金最多的州份按次序為加州、得州和佐治亞州。上周新增失業人數雖遠高於平均，但已為連續5周放緩，分析師估計隨着部分州市重啟經濟活動，裁員的最壞時刻已過。

歐洲股市向上，泛歐Stoxx 600指數升1.09%；英法德三大市場升幅介乎1.4%至1.54%。

紐約期油周四早段曾飆逾11%，美市收市倒跌1.8%，每桶報23.55美元；布蘭特期油收市亦倒跌0.9%，每桶報29.46美元。

美滙指數反覆滑落，美市早段升0.3%，報100.4；尾段倒跌0.23%，退守至99.86。美元兌日圓升0.15%，至每美元兌106.26日圓。歐羅回升0.37%，兌1.0835美元；英鎊都彈0.18%，兌1.2363美元。紐約期金急升2.2%，每盎斯收報1725.8美元。