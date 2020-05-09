即巿股評 國際財經

美國今天(8日)公布新冠肺炎肆虐下的4月份就業數據，普遍估計非農職位將大減約2125萬個，失業率飆至16%，遠高於3月份的4.4%，直逼1930年代大蕭條時期水平。

上述預測其實已不算悲觀，因為疫情重創美國勞工市場人盡皆知。人力資源服務機構ADP及穆迪(Moody's)周三(6日)發布素有「小非農」之稱的4月ADP數據顯示，私人企業職位暴減2023.6萬個，屬2002年有紀錄以來最差，且是2008年後「大衰退」期間流失職位總額逾兩倍，惡劣程度可想而知。

由於4月ADP報告僅截至12日，並未能全面反映疫情對整體就業市場的衝擊。美國勞工部昨天公布的首次申領失業救濟人數，最近一周為316.9萬個，雖按周減少近70萬個，惟7星期累計「飯碗不保」者達3348萬人，意味金融海嘯後的所有新增職位已悉數蒸發有凸。令人憂慮的是，官方失業率只統計裁減員工數字，並未覆蓋公司強制僱員放無薪造成的影響，實際「失業」情況或被大幅低估。

另一方面，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)與聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)受訪時不約而同發表驚人預測，認為美國失業率可能攀上20%甚至更高，但隨即又派「定心丸」，估計年底會重返8%到10%，然而，此水平實在難言理想。

美國就業形勢嚴峻，卻未有為股市帶來重大打擊。投資者無視世界衞生組織(WHO)提出過早解封恐觸發疫情反彈的勸告，繼續憧憬各地經濟即將重啟，尤其是央媽積極放水，資金充裕料推升資產價格，對股市前景不敢過分悲觀，惟在實體經濟「百廢待興」下，他們未免太樂觀。

從美國經濟結構來看，消費一向佔GDP比重逾三分二，新冠肺炎疫情導致商業活動接近停擺，傳統行業(如零售、旅遊和餐飲等)職位大量流失，大幅削弱民眾消費力。另外，美國居民向來儲蓄有限，今年第一季末家庭債務餘額總計卻達破紀錄的14.3萬億美元，於經濟前景存在極大不確定性下，消費意欲將更趨謹慎，恐怕進一步拖抵GDP。

上日本欄提及，美國經濟狀況與企業盈利關係相當密切，如果GDP持續萎縮，上市公司業績便難看好，而就業數據也帶出類似的警告訊息。

附【圖】所見，以往美國失業率的12個月移動平均值(逆向)與標普500指數的12個月平均值走勢相若，倘失業率上升壓力加劇，或間接拖累標指以至整體美股表現。因為失業率數據滯後，由尋底到恢復，需時較久，預期中線美股不容樂觀。

換句話說，於美國就業市場明顯回暖前，經濟復甦之路十分漫長，未可輕言股市脫離危險期。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容