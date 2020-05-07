國際財經 即巿股評

新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊陸續浮現，美國上周三（4月29日）公布的第一季度國內生產總值（GDP）年化季率下降4.8%，較市埸預期萎缩4.0%更差，並結束了美國長達11年的經濟擴張期。美國聯儲局亦於上周四凌晨2點宣布維持利率不變，但再次強調新冠肺炎疫情將在短期內嚴重影響經濟活動。

除此之外，日本的經濟數據亦令市埸悲觀情緒增加，日本4月製造業採購經理指數（PMI）萎縮速度為11年以來最快，而日本首相安倍晉三計劃延長緊急狀態1個月至5月底。市埸避險情緒拖累美元/日圓下挫，滙價自4月23日起的10個交易日中錄得9日下跌，周三（5月6日）更一度跌至105.96，創3月17日以來的七周新低。

值得留意的是，美元/日圓自今年開始受新冠肺炎疫情及石油價格戰等環球危機拖累，滙價在過去的4個月中有3個月錄得下跌，儘管3月份錄得輕微升幅，但事實上3月份高低波幅逾1000點，最低曾跌至近3年半新低101.18。本周五（5月8日）20:30將公布美國4月非農就業人口數據，現時市埸預測該數字將大幅減少2200萬人，而4月失業率的預測亦飆升至自1939年以來的逾80年新高16%，如果實際數字比預期更差的話，美元/日圓或會繼續尋底。

技術分析方面，雖然美元/日圓自3月底以來多次跌至107.00附近均受到支持而反彈，但目前已跌穿此重要支持區（也是下降三角形的底部），技術上應利淡後市走勢，匯價已進一步跌至106.00附近水平。若短期內美元/日圓未能企穩106.00支持之上的話，中長線美元/日圓或有機會再度下探105.20，甚至是2019年8月低位104.40水平。

交易策略方面，我們根據4月17日策略於106.80建立的美元/日圓買盤（上望109.70，跌穿106.30止損）已於106.30平倉，虧損50點。短期內待美元/日圓下跌至105.20-105.40區域買入，上望107.30，跌穿105.00止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供