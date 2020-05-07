國際財經

歐美多地放寬封城措施，準備重啟經濟活動，歐洲股市中段上升，道期漲近300點。

截至本港時間傍晚6時21分，道指期貨暫報23805點，漲292點。英國富時100指數報5895點，升41點或0.71%；德國DAX指數報10705點，上揚98點或0.93%；法國CAC 40指數報4467點，升34點或0.77%；意大利富時MIB指數報17299點，漲140點或0.82%。

歐美多地陸續重開經濟活動，英國首相約翰遜表示，政府可能在周日宣布，下周一開始放寬部分封城措施。不過，世衞組織(WHO)向各國領袖發出警告，表示過早放寬保持社交距離的防疫措施，可能會構成實質風險，刺激疫情再次反彈。

中美關係因新冠病毒源頭爭拗而急速升溫之際，外電引述消息人士透露，中美最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話，討論首階段貿易協議進展。美國總統特朗普稍早表示，將能夠在約一至兩周後，就中國是否正履行首階段貿易協議規定作出報告。

另外，英國央行一如預期維持基準利率在0.1厘不變。英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)指出，目前央行持續以積極腳步購債是適當的，並強調英央行還沒有耗盡貨幣政策工具，預料將能夠持續提出適當的政策回應。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報25.64美元，升1.65美元或6.88%；倫敦布蘭特期油報31.29美元，漲1.5美元或5.05%。