國際財經

歐洲股市早段靠穩，因歐美多地放寬封城措施，準備重啟經濟活動，惟世衞警告過早解封或觸發疫情反彈，以及中美貿易關係前景高度不明朗，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報5875點，升21點或0.37%；德國DAX指數報10692點，上揚86點或0.82%；法國CAC 40指數報4458點，升24點或0.56%；意大利富時MIB指數報17260點，漲101點或0.59%。

道指期貨暫報23769點，升256點。

歐美多地陸續重開經濟活動。其中，英國首相約翰遜表示，政府可能在周日宣布，下周一開始放寬部分封城措施。據悉，政府可能容許民眾在戶外進行更多活動，讓部分商戶重新開業。不過，世界衞生組織(WHO)向各國領袖發出警告，表示過早放寬保持社交距離的防疫措施，可能會構成實質風險，刺激疫情再次反彈，最終迫使放寬防控力度的國家，須重新實行封城。

中美近期圍繞新冠病毒源頭問題，雙方展開激烈輿論交鋒，兩國關係也呈現緊張。中國駐美大使崔天凱最新在《華盛頓郵報》發表署名評論文章，稱一味指摘中國並無助於抗擊疫情，相反，只會損害彼此在多方面的合作關係，美國不會因此而成為贏家。

美國總統特朗普表示，將能夠在約一至兩周後，就中國是否正在履行首階段貿易協議規定作出報告。他稱，中方正在購買大量美國農產品，但質疑採購規模是否滿足協議中對於美國農產品、製成品、能源和服務的購買承諾。

另外，英國央行一如預期維持基準利率在0.1厘不變。央行維持量化寬鬆規模目標於6450億英鎊，設定購買英國公債目標於6250億英鎊，設定購買公司債目標於200億英鎊。央行稱，準備好必要時採取進一步行動以支撐經濟。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報23.8美元，跌0.19美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報29.34美元，跌0.38美元或1.28%。