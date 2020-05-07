國際財經

英國經濟史學家Robert Skidelsky認為，當全球經濟走出防疫封鎖的時候，可能面臨一場獨特的「通脹型經濟蕭條」，一方面失業率飆升，另一方面政府拼命花錢支撐需求。

英國經濟學大師凱恩斯(John Maynard Keynes)三部曲傳記的作者Skidelsky接受外電訪問時指出，疫情經濟衝擊與大蕭條的區別在於，防疫封鎖至今尚未導致購買力下降，這主要是因為政府介入補貼工資。

在歐洲，這種支持截至目前已挽救約4000萬個工作崗位，但Skidelsky表示，這也將推動價格上漲。在走出防疫封鎖之時，將同時出現蕭條和通脹，這非常、非常不尋常。

他說，一定程度的通脹將幫助政府填補其龐大救助計劃的成本。這是一種稅，也可以通過提高稅率來公開徵稅。

1970年代的「滯脹」有一些先例。當時的滯漲導致各國放棄利用政府預算來管理經濟的凱恩斯主義，中央銀行取而代之。不過，防疫救濟響應已經模糊了財政與貨幣政策的界限，中央銀行不斷降低借貸成本，幫助政府增加開支以度過危機。

Skidelsky說，後果之一可能是價格上漲。危機後的重大挑戰將是建立政府開支機制，不受人為規則的約束，但也要能夠防止出於政治動機的揮霍。政府有了自己的中央銀行，就有足夠的錢為所欲為。人們會覺得不安，但這是現實。