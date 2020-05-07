國際財經

美國健身器材集團Peloton成為新冠肺炎疫情下的受惠者。該公司宣布，截至3月底止第三季收入急升66%，因為在居家令措施實施後，美國民眾不可以到健身中心，惟有租用或購買智能健身單車。

該公司預期，有關收入增長勢頭可望持續至第四季。

雖然收入增長強勁，但該公司上季虧損擴大至5560萬美元，去年同期為3860萬美元；每股虧損20美仙，收入升66%至5.246億美元；分析員預期為每股虧損17美仙，收入為4.877億美元。

消息公布後，該公司股價在市後時段升5%。



