熱門：

今日 09:19 時事脈搏 國際財經

加州購3億中國製N95口罩 交付有延誤

美國加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)披露，該州向中國企業訂購總值近10億美元的N95口罩交易出現障礙，暫時須延後完成交易。

他沒有解釋細節，只表示交易中涉及的一次性醫護口罩本周已送抵加州，但因應聯邦認證程序，N95口罩須延遲交付。

紐瑟姆上月公布向比亞迪訂購5億個口罩，包括3億個N95口罩與2億個一次性醫護口罩。根據當時公告，有關貨品將於兩個半月內交付，加州政府已經支付相當於一半合約價值的預付金額。

本周較早時，有媒體披露，每個N95口罩的作價為3.3美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads