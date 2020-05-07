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美國加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)披露，該州向中國企業訂購總值近10億美元的N95口罩交易出現障礙，暫時須延後完成交易。

他沒有解釋細節，只表示交易中涉及的一次性醫護口罩本周已送抵加州，但因應聯邦認證程序，N95口罩須延遲交付。

紐瑟姆上月公布向比亞迪訂購5億個口罩，包括3億個N95口罩與2億個一次性醫護口罩。根據當時公告，有關貨品將於兩個半月內交付，加州政府已經支付相當於一半合約價值的預付金額。

本周較早時，有媒體披露，每個N95口罩的作價為3.3美元。



