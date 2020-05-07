國際財經

網上交易支付系統商PayPal公布，首季利潤按年跌87%至8400萬美元；每股經調整盈利為66美仙，當中包括16美仙信貸撇賬、22美仙稅務負面效應與7美仙策略性損失，市場預期為盈利75美仙；收入升11.8%至46.2億美元，低於預期的47.4億美元。

PayPal表示，新冠肺炎疫情刺激業務交易額，截至3月底止季度，交易處理金額按年升18%至1910億美元；4月按年升22%至680億美元；5月1日交易額更創下單日紀錄新高。

消息公布後，PayPal市後時段股價跌5.7%。