熱門：

今日 06:57 國際財經

PayPal上季盈利遜預期 單日交易額創新高

放大圖片

網上交易支付系統商PayPal公布，首季利潤按年跌87%至8400萬美元；每股經調整盈利為66美仙，當中包括16美仙信貸撇賬、22美仙稅務負面效應與7美仙策略性損失，市場預期為盈利75美仙；收入升11.8%至46.2億美元，低於預期的47.4億美元。

PayPal表示，新冠肺炎疫情刺激業務交易額，截至3月底止季度，交易處理金額按年升18%至1910億美元；4月按年升22%至680億美元；5月1日交易額更創下單日紀錄新高。

消息公布後，PayPal市後時段股價跌5.7%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads