熱門：

今日 06:36 國際財經

聯合航空擬發債籌175億 修訂縮減工時計劃

放大圖片

美國聯合航空公布，計劃發行債券集資22.5億美元(175.5億港元)。另外，集團改變縮減行李處理員工時的決定。

根據公告，有關債券分為兩類，分別於2023年與2025年到期，收益將用作一般用途，以及償還20億美元貸款。

另外，代表逾2.5萬名行李處理員的工會前一天入稟法庭，要求禁止聯合航空擬於5月24日實施的縮減工時計劃，指做法違反集團取得美國政府援助與貸款的承諾。聯合航空指有關訴訟沒有理據，但決定把縮減工時的計劃改為員工自願性質。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads