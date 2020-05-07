國際財經

美國聯合航空公布，計劃發行債券集資22.5億美元(175.5億港元)。另外，集團改變縮減行李處理員工時的決定。

根據公告，有關債券分為兩類，分別於2023年與2025年到期，收益將用作一般用途，以及償還20億美元貸款。

另外，代表逾2.5萬名行李處理員的工會前一天入稟法庭，要求禁止聯合航空擬於5月24日實施的縮減工時計劃，指做法違反集團取得美國政府援助與貸款的承諾。聯合航空指有關訴訟沒有理據，但決定把縮減工時的計劃改為員工自願性質。