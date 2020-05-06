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永利中國(01128)母公司永利度假村(Wynn Resorts)公布業績，首季虧損4.02億美元，去年同期則獲利1.049億美元；期內每股經調整虧損3.54美元，低於市場預期的虧損1.2美元；收入跌42.2%至9.537億美元，低於預期的10.2億美元。

永利度假村表示，新冠肺炎疫情重創旗下博彩與酒店業務，集團計劃持續支付僱員5月薪酬，以及尋求在安全情況下重啟業務。集團又決定暫停派發股息；截至3月底止手頭現金為28.9億美元。

消息公布後，永利度假村股價在市後交易時段跌1.5%。