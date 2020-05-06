國際財經

美國私人企業職位減少數目創有紀錄以來最大減幅，但各國陸續推出解除封城措施，令投資者對經濟前景的憂慮減少，

美股道指周三早段曾漲逾170點；其後迅速回落，大部分時間都窄幅拉鋸；尾段沽壓加大，道指收市下滑超過200點，市場憂慮過早解封或導致新冠肺炎疫情反彈，不利大市表現。

道指收市報23664點，跌218點或0.91%；全日最低見23661點，跌幅達到221點；盤初則高見24054點，上揚171點。標普500指數收市報2848點，下滑20點或0.70%；納指收市報8854點，升45點或0.51%。

世界衞生組織(WHO)向各國領袖發出警告，表示過早放寬保持社交距離的防疫措施，可能會構成實質風險，刺激疫情再次反彈，最終迫使放寬防控力度的國家，須重新實行封城。

世衞:過早解封或致疫情反彈

美國人力資源服務機構ADP公布，美國4月私人企業職位減少2023.6萬個，為紀錄以來最差，市場預期下降2055萬個。之前一個月為減少2.7萬個。

ADP表示，報告採納直至4月12日的數據，因此未能全面反映新型肺炎疫情對整體就業情況的影響。

英國首相約翰遜表示，將於周日公布英國政府應對新型冠狀病毒爆發的下一階段措施，然後對全國範圍內封鎖措施的某些調整可能於下周一生效。他對下議院表示，任何調整都將基於未來幾天得到的最新科學數據。

德國總理默克爾表示，該國所有商舖可重新開門營業，亦允許與其他家庭接觸，惟保持社交距離的措施將繼續實施至6月5日。她稱，疫情第一階段已經過去，成功防止醫療體系負擔過重。

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