國際財經

召車軟件商Uber公布，將裁減3700名僱員。消息公布後，周三早段股價曾經跌2%。

Uber表示，被裁減的僱員主要從事客戶支援及招聘司機工作。如果以集團最近公布的僱員總數26900人計算，裁員數量相當於14%。

同時，行政總裁霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)放棄今年餘下時間的基本年薪。去年，他的基本年薪為100萬美元。他周三向僱員表示，集團研究過不同的節流方案，現時希望做到既能控制成本，又能對每名僱員展現公平及尊重。集團兩周內將公布裁員方案細節。