國際財經 即巿股評

美股連彈兩日，加埋北水放完大假歸位，港股今日再回升，兩日累漲五百點，表現係威係勢，但標指與納指依然未重上升軌(圖一)，即喺話股市未轉勢。

何況全球經濟十分曳，例如曾為全球經濟增長希望的印度，佔當地超過一半GDP的服務業，今早公布的Markit服務業採購經理指數(PMI)，由3月的49.3，直插兼無水花掟落5.4點，連同亞洲其他地區PMI跳水，結論只得三個字，就喺無眼睇。

按最新市況，美滙指數回升到接近100，美元強例牌會質低日圓，但神奇地被稱為避險資產之一的日圓，竟然未有因為美元挨近100而回落，反而似想展現強勢(圖二)，蠢蠢欲動儲力踢穿106兌一美元水平，望埋美國10年及30年國債債息(圖三)，全球股市回升，債息也未有大幅抽升，意味大家仍處於避險模式。

現市況梗喺防守大過天，只揸金礦股外，其他股份最好賣得就賣，沽得就沽，最好持倉愈輕愈好，若閣下心臟健康無問題，也受得吓風險，可以運用金礦股做掩護，小注透過逆向ETF睇淡股市(但切記唔好用槓桿ETF)，以攻擊標普500指數為重心，以上次高位2954止蝕，暫時睇落望2700，而金礦股仍以跌穿1659.55美元撤退。

勿對中芯太亢奮

今日中芯(00981)突然狂升一成，因計劃在內地科創板上市，加上中美關係緊張，市場直覺認為華為訂單會由台積電轉投中芯，谷高股價收市大升10.7%，成交更多達48.7億元，為今日第二大成交個股。

無可否認，中芯從三星撬咗前台積電猛將梁孟松加盟後，集團技術進步神速，不單開始大量生產14納米，更傳唔用EUV試產7納米，預期明年更可正式量產。

不過，大家勿對中芯過度興奮，尤其估計中芯生產晶片的設備離不開應用材料、Lam Research及ASML，上述公司擁有大量美國技術專利，一旦中美郁手在科技戰打真軍，有梁孟松無設備等同廢武功，結果都喺無用！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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