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意總理:憲法法院不能裁定歐洲央行決策

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意大利總理孔特表示，歐洲央行的獨立性是歐盟根基的關鍵，任何憲法法院都不應裁定央行的決策。

德國最高法院周二裁決，德國央行必須在未來3個月內停止按照歐洲央行的長期刺激計劃購買公債，除非歐洲央行能證明其必要性。

對此，孔特接受外電採訪時表示，歐洲央行能做什麼、不能做什麼，並不取決於任何憲法法院，其獨立性是歐洲條約的支點，德國也是承認這些條約的。

他強調，由一國的法院，來要求歐洲央行證明購債的必要性，並不合適，同時亦不能干涉這些舉措。

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