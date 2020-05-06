意大利總理孔特表示，歐洲央行的獨立性是歐盟根基的關鍵，任何憲法法院都不應裁定央行的決策。
德國最高法院周二裁決，德國央行必須在未來3個月內停止按照歐洲央行的長期刺激計劃購買公債，除非歐洲央行能證明其必要性。
對此，孔特接受外電採訪時表示，歐洲央行能做什麼、不能做什麼，並不取決於任何憲法法院，其獨立性是歐洲條約的支點，德國也是承認這些條約的。
他強調，由一國的法院，來要求歐洲央行證明購債的必要性，並不合適，同時亦不能干涉這些舉措。
今日 17:31 國際財經
意大利總理孔特表示，歐洲央行的獨立性是歐盟根基的關鍵，任何憲法法院都不應裁定央行的決策。
德國最高法院周二裁決，德國央行必須在未來3個月內停止按照歐洲央行的長期刺激計劃購買公債，除非歐洲央行能證明其必要性。
對此，孔特接受外電採訪時表示，歐洲央行能做什麼、不能做什麼，並不取決於任何憲法法院，其獨立性是歐洲條約的支點，德國也是承認這些條約的。
他強調，由一國的法院，來要求歐洲央行證明購債的必要性，並不合適，同時亦不能干涉這些舉措。
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