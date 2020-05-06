國際財經

韓聯社報道，南韓三星電子副會長李在鎔，今日就其繼承經營權被指存在違法行為，和無工會經營方針等問題，發道歉聲明，指公司在發展過程中未能堅守法律和道德底線而辜負國民期待，向全體國民道歉。

李在鎔稱，一切都是他的錯，並承諾今後不會再因接班問題引發爭議，也不會把公司的經營權交由其子女繼承。

就公司的無工會經營方針，李在鎔表示，對此深感責任重大，並向因此受到傷害的所有人表示誠摯的歉意。

三星守法監視委員會3月11日建議李在鎔就其繼承經營權引發爭議反省道歉，並要求他親口宣布廢除無工會經營方針。