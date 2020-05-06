國際財經

環球各國新冠病毒疫情趨緩、市場憧憬治療新冠肺炎的疫苗或將成功，加上歐洲多國與美國放寬封城措施，準備重啟經濟活動，惟市場對中美再度開打貿易戰的憂慮升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報5856點，升6點或0.12%；德國DAX指數報10716點，跌12點或0.12%；法國CAC 40指數報4467點，下滑16點或0.36%；意大利富時MIB指數報17340點，跌46點或0.27%。

道指期貨暫報23948點，升187點。

全球多國或地區開始逐步解除封鎖措施。其中，美國全國近半州份已逐步放寬經濟活動，全美疫情最嚴重的紐約州，州長科莫(Andrew Cuomo)公布復工藍圖，建造業和製造業這些較為重要的產業將可以首先復工，金融、保險、零售等產業將緊隨其後重開。

美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，隨着政府放寬居家令，經濟逐步解封，相信下半年經濟可重回增長軌道。不過，悲觀情緒將一直充斥市場。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)表示，新冠肺炎疫情開始對美國經濟帶來破壞性打擊，預料4月失業率可能高達20%。聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，美國經濟與就業料數十年來最差；聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，倘若美國封鎖措施延續至下半年，整體經濟將面對很嚴重的問題。

油價在昨日大幅上漲後，今日個別發展。紐約原油期貨扭轉上日飆升兩成的強勢，現時每桶報24.45美元，跌0.11美元或0.45%；倫敦布蘭特期油報31.08美元，升0.11美元或0.36%。

美國能源資訊局周三公布的上周原油庫存將增加710萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少40萬桶與增加350萬桶。