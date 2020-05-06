國際財經

紐西蘭央行預計，由於受到防止新型冠狀病毒疫情擴散的措施影響，紐西蘭季度國內生產總值(GDP)將下降4%至37%。

央行表示，4月實施最嚴格的4級防控，相當於損失產出100億紐西蘭元(約469.07億港元)，使得年度GDP減少3.2%。至於目前的3級防控造成季度產出減少50億美元，年度GDP降低1.7%。

央行稱，這些預估將為下周貨幣政策會議的決策提供依據。

另外，紐西蘭統計局公布數據顯示，在防疫嚴格封鎖前，第一季的失業率升至4.2%，低於預期的4.3%。