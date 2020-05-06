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今日 09:01 國際財經

美工會控聯航違救助承諾 削行李員工時

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代表美國聯合航空行李處理員工的工會入稟，控告聯航削減他們的工時，是違反接受政府救助時的承諾。

美國政府上月推出航空業的援助及貸款計劃，向他們提供250億美元資金，條件是受助航空公司不可於9月30日前裁員或減薪。聯航最終從財政部按照有關計劃而取得50億美元。

工會代表律師周二入稟，指聯航取得款項後，即時削減行李處理員的工時，是違反上述承諾，要求法官頒禁制令，阻止聯航有關行動。

聯航未有回應查詢。

有參議員也炮轟聯航做法不當，財政部應插手。財政部未有回應查詢。

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