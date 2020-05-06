國際財經

紐西蘭儲備銀行提升經濟警告級別至最高級的第四級，預期因應防止新冠肺炎疫情擴散而實施的多項措施衝擊，該國國內生產總值(GDP)季度收縮幅度可能介乎4%至37%。

該行發布4月時引入的第四級警告，也是最強級別的警告，意味該國的GDP可能減少100億紐元(471.9億港元)，年率化減幅為3.2個百分點。

紐西蘭原先的警告級別是第三級，意味該國的GDP可能減少50億紐元，GDP損失1.7個百分點。

根據報道，有關警告與相關預測將影響央行下周的議息決定。



