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標普降美國13間銀行評級展望 料壞賬撥備大增

標普調低美國13間中型銀行評級展望至負面，原因是疫情蔓延令壞帳預料急增。標普預期經濟次季年率化收縮35%，全年萎縮5.2%。另外，聯儲局報告顯示，首季美國家庭債務升至紀錄新高14.3萬億美元，數字仍未反映疫情影響。

儲局副主席:美國經濟與就業料數十年來最差

聯儲局副主席克拉里達稱，新冠肺炎疫情導致美國經濟第二季很可能顯著收縮，失業率將是上世紀四十年代以來最差，但下半年經濟將逐步反彈。白宮經濟顧問哈塞特預料，4月失業率或達16%甚至20%。芝加哥聯儲兩名經濟學家估計，4月失業率在25.1%至34.6%；總裁埃文斯說，下半年經濟可望重回增長。聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，若封鎖措施延至下半年，經濟將面對很嚴重問題。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克相信，疫情過後經濟復甦仍充滿不確定性。

迪士尼上季盈利挫9成 市後股價下滑



美國迪士尼第二季利潤急挫90.8%，主要受疫情衝擊；每股經調整盈利為0.6美元，低於分析員預期的0.91美元。期內收入升21%至180億美元，低於預期的180.6億美元。迪士尼市後時段股價下滑。另外，上海迪士尼樂園下周一重開。

崔天凱:最早報告病例不一定就是病毒來源



中國駐美大使崔天凱接受央視訪問稱，最早報告病例的地方，不一定就是病毒來源。有雜誌引述美國衞生專家福西說，不認同新冠病毒來自中國武漢實驗室的看法。另外，有大學研究認為，美國陸續放寬防疫，或致死亡病例增至13.5萬。英國因納入英格蘭與威爾士地區死亡個案，截至4月24日當周，死亡人數累積增至32313人，超越意大利成為歐洲最多人死亡的國家。

道指收市升逾百點 納指上揚超過1%



歐美新冠肺炎疫情緩和，多個國家陸續放寬封鎖措施，加上油價再彈逾兩成，美股道指最多曾漲419點，尾段回軟，收市只漲133點或0.56%；標指收市攀升0.90%；納指上揚1.13%。輝瑞研製新冠病毒疫苖據報有進展，股價抽升2.39%；雪佛龍被推高1.61%；蘋果、英特爾和微軟齊進賬逾1%，Alphabet反彈1.97%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國貿易赤字3月急增11.6%至444億美元，多過預期；2月貿赤下修至398億美元。對華貿赤降至118億美元，是2004年3月以來最低。ISM服務業指數4月惡化至41.8，是2009年12月以來首次跌穿50水平，惟優於預期。Markit服務業PMI經修訂後下調至27，是2009年來最弱。

￭ 快意佳士拿首季虧損17億歐羅，收入跌16%；5月18日恢復北美車廠生產。

￭ 蘋果：6月22日舉行年度開發商大會(WWDC)。

￭ 人造肉公司Beyond Meat首季轉錄純利180萬美元。

￭ 美滙尾段升0.35%，報99.84。美元兌歐羅抽升0.63%；兌日圓跌0.17%。

￭ 紐約期金收市下滑0.2%，每盎斯報1710.6美元。

￭ 紐約期油最多升22%，收市仍漲20.5%。布蘭特期油攀升13.9%。

￭ 歐洲油氣股漲超過5%，帶動法德股市高收逾2.4%，英國漲1.66%。

￭ 挪威郵輪(NCL)有意籌措20億美元度難關，表明最終或申請破產保護。

￭ 文化和旅遊部：內地五一假期接待國內遊客1.15億人次。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23834點，較昨日恒指收市低水35點。

￭ ADR港股比例指數報23794點，較港收市低73點。

￭ 中芯(00981)擬科創板上市，建議發行人民幣股份數目不超16.86億股。

￭ 富臨(01443)料全年轉錄虧損淨額逾2億元。