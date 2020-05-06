國際財經

玩具商美泰(Mattel)公布，截至3月底止首季虧損2.107億美元，前一年度同期虧損1.763億美元；每股經調整虧損10美仙，較預期的9美仙高。

受到新冠肺炎疫情打擊，集團上季收入跌14%至5.941億美元，低於預期的6.527億美元。

美泰表示，新產品Baby Yoda將趕及聖誕節前推出市場。集團指出，全球產品供應鏈已經大致回復正常，但不確定在新冠肺炎疫情消退後，需求能否回復正常。

消息公布後，美泰在市後時段股價跌10%。