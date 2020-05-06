媒體引述消息人士稱，網上短租住宿平台Airbnb因應業務受到新冠肺炎疫情衝擊，將裁減兩成半人手，相當於1900名僱員。
根據媒體報道，Airbnb創辦人Brian Chesky向僱員披露上述消息稱，集團業務受到疫情重創，預期今年收入只有去年的一半。他強調，集團將回歸基本業務，集中拓展短租服務平台客路，包括提供優惠交通套餐以吸引客戶。
根據報道，每名被解僱員工將獲得4個月薪酬作為遣散費，僱員的認股權將獲更快速分配，醫療健康保險也維持一年。
Airbnb拒評上述消息。
今日 06:56 國際財經
媒體引述消息人士稱，網上短租住宿平台Airbnb因應業務受到新冠肺炎疫情衝擊，將裁減兩成半人手，相當於1900名僱員。
根據媒體報道，Airbnb創辦人Brian Chesky向僱員披露上述消息稱，集團業務受到疫情重創，預期今年收入只有去年的一半。他強調，集團將回歸基本業務，集中拓展短租服務平台客路，包括提供優惠交通套餐以吸引客戶。
根據報道，每名被解僱員工將獲得4個月薪酬作為遣散費，僱員的認股權將獲更快速分配，醫療健康保險也維持一年。
Airbnb拒評上述消息。
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