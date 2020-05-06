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今日 06:17 國際財經

儲局副主席:美國經濟與就業料數十年最差

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聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，新冠肺炎疫情導致美國多個州要暫停經濟活動，因此，美國經濟第二季很可能出現顯著收縮，失業率將是上世紀四十年代以來最差，但下半年經濟將逐步反彈。

克拉里達接受CNBC訪問稱，美國經濟現況與失業率表現之差，可能是他有生之年見過的最壞情況，聯儲局將會盡其所能，推動經濟復甦。

克拉里達承認，聯儲局可能需要推出更多措施，以推動經濟從衰退中復甦。但他相信，經濟很可能在第三季開始逐步反彈，當局希望盡其所能，增強經濟反彈力度。000

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