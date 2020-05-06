國際財經

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)相信，新冠肺炎疫情過後，美國經濟復甦程度仍然充滿不確定性，不同地區可能有不同步伐。

博斯蒂克周二在一個網上研討會指出，很難判斷疫情紓緩後美國經濟呈V型或U型反彈，可以肯定的是，各地區可能有不同的反彈力度，端視受疫情衝擊的深度，以及經濟多元化程度而定。

博斯蒂克認為，當局最重要的任務是確保不同收入類別或族裔家庭，同樣可享受經濟反彈的益處。他相信，美國國會在紓困措施方面仍可以做很多功夫。