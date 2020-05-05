國際財經

美國華爾街投資者普遍憧憬新冠肺炎疫情緩和，多國陸續重啟經濟，加上油價急升兩成，都帶動美股造好，道指中段升幅曾擴大至超過400點，尾段回順，最終只漲逾100點收市，為連續兩個交易日造好；科技股繼續跑贏大市，納指收市攀升超過1%。

道指收市報23883點，升133點或0.56%；全日高見24169點，上揚419點。標普500指數收市報2868點，升25點或0.90%；納指收市報8809點，升98點或1.13%。輝瑞(Pfizer)研製的對抗新冠病毒疫苖據報有進展，刺激股價抽升2.39%，為表現最強的道指成分股；醫療保險股UnitedHealth都攀升2%。油股雪佛龍推升1.61%，埃克森美孚則偏軟。蘋果股價上漲1.50%，英特爾和微軟齊進賬超過1%，Alphabet反彈1.97%。

疫苖據報現進展 輝瑞股價漲

全球多國或地區開始逐步解除封鎖措施。其中，美國加州宣布，當地新冠肺炎疫情進入新階段，未來數天可望達到若干有利條件，周五起容許部分零售店舖恢復營業。

德國總理默克爾據報與各州州長舉行電話會議，雙方同意進一步放寬防範新冠肺炎措施，各州將於下周一(11日)容許大型商場重啟業務，以及逐步讓各級學校復課，但學生不會每天上課，而是輪流上課。

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