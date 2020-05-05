國際財經

評級機構標準普爾調低美國13間中型銀行的評級展望，由穩定降為負面，原因是新冠肺炎疫情蔓延下，這些銀行的壞帳預料顯著增加。

標普預期，美國經濟次季年率化收縮幅度達到35%，全年則萎縮5.2%，要到2021年第三季才回復增長舊觀，銀行的商業物業及消費者信貸組合，最可能受到疫情打擊。

儘管聯儲局與華府已經採取一系列措施紓困，但標普預期，銀行的信貸損失勢必上升，資本將下滑，難以推動經濟有強烈反彈。標普認為，壞賬損失將超過2008年金融海嘯，因為疫情影響所涉及的商業領域更為廣泛。

不過標普相信，8間被評定為對金融體系重要的銀行，包括摩根大通與高盛，其財政實力較2008年佳，相信可應對疫情衝擊。

被標普降低評級展望的銀行包括Ally Financial、Capital One、Discover Financial、Synchrony Financial、American Savings Bank、CIT、East West Bancorp、Investors Bancorp、New York Community Bancorp、Synovus Financial、Trustmark Corp與Valley National Bancorp。