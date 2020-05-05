熱門：

今日 03:57 國際財經

標普降美國13間銀行評級展望 料壞賬撥備大增

放大圖片

評級機構標準普爾調低美國13間中型銀行的評級展望，由穩定降為負面，原因是新冠肺炎疫情蔓延下，這些銀行的壞帳預料顯著增加。

標普預期，美國經濟次季年率化收縮幅度達到35%，全年則萎縮5.2%，要到2021年第三季才回復增長舊觀，銀行的商業物業及消費者信貸組合，最可能受到疫情打擊。

儘管聯儲局與華府已經採取一系列措施紓困，但標普預期，銀行的信貸損失勢必上升，資本將下滑，難以推動經濟有強烈反彈。標普認為，壞賬損失將超過2008年金融海嘯，因為疫情影響所涉及的商業領域更為廣泛。

不過標普相信，8間被評定為對金融體系重要的銀行，包括摩根大通與高盛，其財政實力較2008年佳，相信可應對疫情衝擊。

被標普降低評級展望的銀行包括Ally Financial、Capital One、Discover Financial、Synchrony Financial、American Savings Bank、CIT、East West Bancorp、Investors Bancorp、New York Community Bancorp、Synovus Financial、Trustmark Corp與Valley National Bancorp。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads